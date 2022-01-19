Россияне раскрыли планы путешествий на февраль

Россияне раскрыли, куда они хотят отправиться в путешествие с 1 по 28 февраля. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на исследование сервиса для планирования поездок OneTwoTrip.

63 процента клиентов онлайн-платформы интересуются авиарейсами по России, а остальные планируют отправиться за границу. Самым привлекательным внутрироссийским направлением стала Москва — на нее приходится 10,3 процента от количества всех поисков, второе место занимает Сочи (7,2 процента), на третьем разместился Санкт-Петербург (семь процентов).

В топ-10 также вошли Стамбул (4,1 процента), Минеральные Воды (2,5 процента), Калининград (2,3 процента), Краснодар (2,2 процента), Ереван (2,1 процента), Дубай (1,8 процента) и Симферополь (1,7 процента).

Среди наиболее востребованных железнодорожных направлений у отечественных туристов в феврале — Санкт-Петербург с долей поисковых запросов 39,3 процента, Москва — 16,3 процента и Сочи — 5,9 процента. Далее следуют Минеральные Воды (2,1 процента), Краснодар (два процента) и Казань (1,5 процента).

В списке популярных зарубежных стран лидируют Турция (доля поисковых запросов 15,2 процента), ОАЭ (6,7 процента) и Армения (6,4 процента).

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 начала распродажу билетов по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям за полцены. Представители компании объявили, что скидки продлятся в течение трех дней. Таким образом, с 18 по 21 января россияне смогут приобрести билеты на 50 процентов дешевле по ряду направлений.