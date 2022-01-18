Российская авиакомпания начала распродавать билеты за полцены

Российская авиакомпания S7 начала распродажу билетов по популярным внутрироссийским и зарубежным направлениям за полцены. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

Представители компании объявили, что скидки продлятся в течение трех дней — с 18 по 21 января россияне смогут приобрести билеты на 50 процентов дешевле по таким направлениям, как Горно-Алтайск, Кемерово, Казань, Дубай, Варна, Хургада, Ларнака и прочим, с отправлением из Москвы, а также из других городов России.

Отмечается, что акция действует только на перелеты «туда-обратно» экономклассом и не суммируется со скидками по другим акциям и промокодам. Окончательная цена будет зависеть от направления и даты полета. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте компании, их количество ограничено.

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали массово бронировать отдых на майские праздники. По информации специалистов туриндустрии, за январь 2022 года глубина продаж туров в Турцию составила 2 процента. Следом идет Египет — 15 процентов.