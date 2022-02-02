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Яркий маникюр Чичваркина стал предметом обсуждений в сети

Бизнесмен Евгений Чичваркин показал в Instagram свои ногти, покрытые красным лаком

Кадр: @tot_samy_chichvarkin

Проживающий в Великобритании предприниматель Евгений Чичваркин показал поклонникам новый маникюр. Соответствующее видео появилось в его Instagram-аккаунте в среду, 2 февраля.

На размещенных в соцсети кадрах бизнесмен двигается перед камерой под песню российского рэпера Oxxxymiron «Намешано», закрывая лицо руками. При этом видно, что на его ногти нанесен красный лак. «Вишенка не то чтобы потеряна, а так, опавшая (нет, не павшая и не падшая еще)», — подписал Чичваркин пост, который набрал более 160 тысяч лайков.

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Яркий маникюр предпринимателя стал предметом обсуждения среди его фанатов. Некоторые из них оценили выбор мужчины в комментариях под роликом. «Шикос! Браво! Еще и футболочка символичная, Евгений топово поджигает хейтеров», «А мне очень нравится», «Ноготочки — что надо!», «Вижу любые проявления Чичваркина — ставлю лайк», — хвалили они.

Другие раскритиковали его поведение. «Дед забыл таблетки принять», «Чичваркин, куда уносит этого парня?», «Просто крыша едет у чувака... Вот что бывает с организмом, когда на родине долго не был», «Пора, видно, отписаться», — высказались подписчики.

Ранее в феврале российский продюсер и автор песен Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, поделился новым роликом и стал объектом насмешек в сети из-за внешнего вида своих ногтей. На размещенных кадрах видно, что ногти мужчины, покрытые бесцветным лаком, отросли и стали чересчур длинными.

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Дина Васильева
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