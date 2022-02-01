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Длинные ногти Славы Марлоу на новом видео рассмешили фанатов

Зрители обратили внимание на покрытые бесцветным лаком чересчур длинные ногти Славы Марлоу

Кадр: @slavamarlow

Российский продюсер и автор песен Артем Готлиб, более известный как Слава Марлоу, поделился новым роликом и стал объектом насмешек в сети из-за внешнего вида своих ногтей. Пост появился в его TikTok-аккаунте.

22-летний музыкант заснял шуточное видео с участием блогерши Карины Карамбейби, с которой его предположительно связывают романтические отношения. Однако подписчики обратили внимание на на мимику девушки, а на маникюр самого Марлоу. На размещенных кадрах видно, что ногти мужчины, покрытые бесцветным лаком, отросли и стали чересчур длинными.

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Зрителей рассмешила публикация продюсера, которая набрала почти шесть миллионов просмотров, о чем они принялись писать в многочисленных комментариях. «Давайте откроем сбор на ножницы», «Что с твоими ногтями?», «Сколько лет назад стриг ногти?», «Может пора сделать маникюр в салоне у Дилары (жена рэпера Моргенштерна — прим. «Ленты.ру»)?», «Есть такая штука прикольная, ножницы называется, попробуй, тебе понравится», — высказывались фанаты.

Под псевдонимом Slava Marlow Готлиб успел выпустить две студийные пластинки, два мини-альбома и 16 синглов. Slava Marlow приобрел широкую популярность в 2019 году после начала сотрудничества с уфимским рэпером Моргенштерном в качестве его саунд-продюсера. К концу 2020 года стал известен как сольный артист.

В октябре прошлого года длинные ногти Тимати на новом снимке также озадачили поклонников. Рэпер опубликовал кадры, сделанные на территории отеля Rixos Sungate в Турции. На них он позирует в рубашке молочного цвета с изображением дракона на спине, широких джинсах с разрезами в области колен и черных слипонах. «Красивые ногти, подпилила бы чуток», — подчеркнул один из пользователей сети.

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Карина Черных
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