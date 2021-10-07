Длинные ногти Тимати на новом снимке озадачили фанатов

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, поделился новой серией фото и озадачил фанатов внешним видом своих ногтей. Соответствующие снимки появились на его странице в Instagram.

38-летний музыкант опубликовал кадры, сделанные на территории отеля Rixos Sungate в Турции. На них он позирует в рубашке молочного цвета с изображением дракона на спине, широких джинсах с разрезами в области колен и черных слипонах. Его образ дополнили очки и три браслета Love люксового ювелирного бренда Cartier. Публикация набрала больше 177 тысяч лайков.

Подписчики обратили внимание на отсутствие маникюра у артиста и принялись обсуждать длину его ногтей в комментариях. «Все четко, но вот ногти длинные», «Уже кто-нибудь написал про маникюр?», «Красивые ногти, подпилила бы чуток», «Вот это длинный маникюр у Тимана, только спинку перед сном чесать», — высказывались поклонники звезды.

Ранее в октябре татуировки Тимати стали предметом шуток в соцсетях. Рэпер сфотографировался вместе друзьями, имена которых не раскрываются, в шортах. Мужчины демонстрируют свои татуировки, которые покрывают большую часть их тел. «Вы с какой типографии?» — писали подписчики в комментариях.