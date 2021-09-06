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Внешний вид новой девушки Тимати обругали в сети

Российский рэпер Тимати показал новую девушку в соцсетях, скрыв ее лицо
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Фото: @timatiofficial

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, показал новую девушку в соцсетях. Снимок появился на его странице в Instagram.

38-летний музыкант поделился серией фото с отдыха на греческом острове Миконос. На размещенных кадрах он позирует в бежевых брюках, оранжевой рубашке с цветочным принтом, а также зеленой шляпе и черных сланцах. Образ певца дополнили очки, несколько браслетов и часы.

Помимо этого, Тимати опубликовал снимок девушки, скрыв при этом ее лицо. Она запечатлена в черном боди с глубоким декольте, коротких джинсовых шортах, зеленом бомбере и кожаных ботфортах. В руках спутница знаменитости держит сумку-седло люксового бренда Dior белого цвета.

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Подписчики обругали внешний вид незнакомки в комментариях под постом. Так, некоторым не понравился ее наряд. «Купите ей сланцы, бедные женщины, на что только не пойдут ради "красоты", даже сапоги до трусов в жару, почему бы и нет», «Не жарко в сапогах, мадам?», «Сапоги летом — это мода сейчас у нас нынче», — высказывались фанаты.

Другие поклонники рассекретили личность возлюбленной рэпера — ею оказалась украинская модель Саша Дони. После чего они принялись обсуждать ее внешность. «Зачем ей голова на фото? Она мебель, декорация», «Вот и новый инкубатор», «Видимо голова не важна», «А вам нравятся естественные девушки?», «Какой-то любитель силикона, интересно, будет ли когда-нибудь рядом девушка со своими формами?» — писали юзеры.

В мае новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети. Рэпер разместил видео и показал спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. Одни пользователи восхитились покупкой бизнесмена, в то же время другие подписчики раскритиковали его за чрезмерную трату денег.

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