Татуировки Тимати стали предметом шуток в соцсетях

Российский рэпер и предприниматель Тимур Юнусов, более известный под псевдонимом Тимати, поделился фото с приятелями и стал предметом шуток в соцсетях. Снимки и комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

38-летний музыкант опубликовал кадр с отдыха в отеле Rixos Sungate в Турции. На размещенном изображении знаменитость позирует вместе друзьями, имена которых не раскрываются, без футболки в шортах. Мужчины демонстрируют свои татуировки, которые покрывают большую часть их тел.

Подписчиков развеселили многочисленные рисунки на коже исполнителя, о чем они принялись шутить в комментариях. «Вы с какой типографии?», «Как бабушкины ковры в деревне», «Разукраски», «Парты в моих школах», «Бери фломастеры, надо раскрасить», «Все как под принтер попали», «Из какого племени?», «Прекрати вести себя как-будто тебе 22, ты уже давно не первой свежести», — высказывались фанаты.

В мае новый многомиллионный суперкар Тимати стал объектом споров в сети. Рэпер разместил видео и показал спорткар Lamborghini Aventador SVJ матового серого цвета, кузов которого украшен голубыми вставками. Одни пользователи восхитились покупкой бизнесмена, другие поклонники раскритиковали его за чрезмерную трату денег.