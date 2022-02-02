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Ограбивших банк в Уфе на четыре миллиона рублей россиян задержала полиция

Полиция задержала в Ижевске двоих россиян, ограбивших банк в Уфе на четыре миллиона рублей

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ижевске полицейские задержали двоих россиян, ограбивших в декабре банк в Уфе на четыре миллиона рублей. Об этом в среду, 2 февраля, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, в результате оперативно-разыскных мероприятий удалось выяснить, что совершившие налет на банк злоумышленники находятся в Ижевске. Их удалось задержать при участии бойцов Росгвардии. В ходе обысков были найдены деактивированный автомат Калашникова и часть похищенных средств.

Часть добычи была потрачена злоумышленниками на покупку автомобиля LADA Priora для знакомой одного из них и Chevrolet Niva для родственников другого. Обе машины изъяты. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ.

«В настоящее время для проведения следственных действий задержанные доставлены в город Уфу. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения», — сообщила Волк.

Об ограблении банка на улице Цюрупы в Уфе сообщалось 26 декабря. Угрожая предметом, похожим на пистолет, нападавшие похитили деньги и скрылись. Перед атакой грабители дважды заходили в помещение банка.

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Владимир Седов
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