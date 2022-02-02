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«Слуга народа» исключит из партии пытавшегося скрыть ДТП депутата

Фракция «Слуга народа» планирует исключить пытавшегося скрыть ДТП депутата Трухина

Фото: РИА Новости

Глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что фракция планирует исключить из своих рядов депутата Александра Трухина за то, что летом 2021 года он предпринял попытку скрыть ДТП, сообщает РИА Новости.

«Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии "Слуга народа"», — сказано в заявлении Арахамии, приведенном пресс-секретарем партии Юлией Палийчук.

Он призвал депутата покинуть партию самостоятельно, поскольку в ином случае он будет исключен по решению, которое будет принято после проведенного голосования на кворуме. Кроме того, Арахамия посоветовал Трухину оказать следствию полное содействие по делу о ДТП.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский намерен значительно уменьшить количество депутатов — с 450 до 300. Он подготовил законопроект о сокращении Верховной Рады. В случае принятия нововведений будут произведены изменения в Конституции Украины.

Марина Совина
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