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Зеленский намерен значительно уменьшить количество депутатов Рады

Президент Украины Зеленский подготовил законопроект о сокращении Верховной Рады

Фото: Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский намерен значительно уменьшить количество депутатов — с 450 до 300. Он подготовил законопроект о сокращении Верховной Рады, рассказал вице-спикер парламента от правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сообщает ТАСС.

«Законопроект об уменьшении числа народных депутатов до 300, предложенный президентом, готов к голосованию. Для его принятия необходимо 300 голосов. Этот документ также фактически закрепит пропорциональную избирательную систему», — заявил Корниенко.

В случае принятия нововведений будут произведены изменения в Конституции Украины. Для этого проголосовать за должно конституционное большинство.

Ранее стало известно, что бывший президент Украины Петр Порошенко почти догнал действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге. Согласно данным опроса, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 26 процентов украинцев, планирующих прийти на избирательные участки, отдали бы голоса за Зеленского. Порошенко готовы поддержать 24,2 процента избирателей.

Марина Совина
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