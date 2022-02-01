Порошенко почти догнал Зеленского в президентском рейтинге

Бывший президент Украины Петр Порошенко почти догнал действующего главу государства Владимира Зеленского в президентском рейтинге. Об этом сообщил Центр Разумкова.

Согласно данным опроса, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 26 процентов украинцев, планирующих прийти на избирательные участки, отдали бы голоса за Зеленского. Порошенко готовы поддержать 24,2 процента избирателей.

На третьем месте рейтинга оказалась бывший премьер-министр Юлия Тимошенко с 10,3 процента голосов, на четвертом — экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков с 8,2 процента. Еще меньше украинцев готовы проголосовать за лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко — 7 процентов.

По результатам опроса Центра Разумкова, партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» обогнала бы в избирательной гонке партию действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа».