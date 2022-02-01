Партия Порошенко обошла в рейтинге партию Зеленского

Партия бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» обошла в рейтинге политсилу действующего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, то, по данным опроса, наибольшую поддержку избирателей получила бы партия «Европейская солидарность» — 25,2 процента голосов. На втором месте оказалась партия «Слуга народа» с 18,4 процента голосов. За ней следует «Батькивщина» (12,6 процента) и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (9 процентов).

На пятом и шестом месте разместились партии «Разумная политика» с 8,7 процента голосов и партия «Наши» с 5,3 процента соответственно. Остальные политсилы не преодолели проходной барьер.

В декабре 2021 года партия Порошенко впервые обогнала партию Зеленского. Об этом свидетельствовали результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС). По данным исследования, «Европейскую солидарность» поддержали 17,1 процента, а «Слугу народа» — 15 процентов избирателей.