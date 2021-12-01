Партия Порошенко впервые обогнала партию Зеленского и стала лидером

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» впервые в рейтинге политических сил страны обогнала партию нынешнего главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, среди респондентов, которые определились с выбором, «Европейскую солидарность» поддерживают 17,1 процента, а «Слугу народа» — 15 процента.

На третьем месте оказалась «Батькивщина» экс-премьера Юлии Тимошенко с результатом 13,3 процента, на четвертом — с 9,9 процента партия «Разумная политика» экс-спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) оказалась на пятой строчке рейтинга с поддержкой 9,2 процента. Далее идет партия «Сила и честь» Игоря Смешко, «Украинская стратегия» экс-премьера Владимира Гройсмана, Радикальная партия Олега Ляшко — 5,4 процента и партия «Наши» Евгения Мураева — 5,3 процента. Остальные политические силы, согласно исследованию, не преодолевают пятипроцентный проходной барьер в парламент.

В начале ноября рейтинг президента Украины Владимира Зеленского за месяц опустился на семь процентных пунктов, до 25 процентов. В начале прошлого месяцы за него были готовы проголосовать 18 процентов среди всего населения или 25 процентов среди тех, кто определился и пойдет на выборы.