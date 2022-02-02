Электрический кабель оборвался и убил 26 человек на рынке в Конго

Обрыв и падение электрического кабеля на рынке в Киншасе (столице Демократической Республики Конго) привели к гибели 26 человек. Об этом сообщает «Би-би-си» со ссылкой на местную полицию.

Сообщается, что инцидент произошел на окраине города. Высоковольтный кабель оборвался и упал на рынок и прилегающие к нему дома. Все усугубила вода, которая обильно заполнила канавы на улице после недавно прошедшего дождя. Короткое замыкание стало причиной гибели большей части пострадавших.

«Кабель оборвался, и его конец упал в канаву, которая была заполнена водой после утреннего дождя», — заявил представитель правительства провинции Киншаса Чарльз Мбутамунту. По версии полиции, обрыв кабеля произошел из-за удара молнии. В СМИ уточнили, что большинство погибших — это женщины-торговцы.

Ранее стало известно, что в США проводят расследование гибели Джейсона Джонса, задержанного в октябре 2021 года. По сообщениям офиса генпрокурора штата Нью-Йорк, мужчина умер после того, как один из полицейских применил электрошокер, чтобы утихомирить развязавшего конфликт задержанного. Перед тем как в него выстрелили из электрического пистолета, Джонс разорвал на себе футболку и облил себя санитайзером. Из-за контакта электричества с веществом тело мужчины загорелось и он скончался от ожогов.

