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Применивший против задержанного электрошокер полицейский случайно поджег его

Задержанный в США Джейсон Джонс загорелся из-за санитайзера и электрошокера

Фото: Catskill Police Department

В США проводят расследование гибели задержанного в октябре 2021 года Джейсона Джонса, погибшего после применения электрошокера. Офис генерального прокурора штата Нью-Йорк опубликовал кадры инцидента, произошедшего в одном из полицейских участков Нью-Йорка в октябре 2021 года.

На записи видно, что между мужчиной и полицейскими при задержании вспыхнула ссора. В ходе конфликта мужчина разорвал на себе майку, бросил ботинки на стол и облился санитайзером. Попытавшись взять ситуацию под контроль, один из сотрудников правоохранительных органов применил электрический пистолет, стреляющий металлическими стрелами. Это привело к тому, что мужчина вспыхнул.

На записи видно, что полицейские бросились в другую комнату, в то время как задержанный упал на пол и принялся сбивать пламя с головы руками. Через несколько секунд ему это удалось. Несмотря на сильные ожоги, Джонс продолжал ходить по комнате порядка 20 минут, прежде чем его госпитализировали.

Как уточняет RT, Джонс умер в больнице 15 декабря. Причина смерти мужчины пока не раскрывается.

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Варвара Кошечкина
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