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В Белом доме подтвердили готовность заменить российский газ в Европе

Псаки подтвердила переговоры по поставкам газа в Европу из других стран вместо России
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: РИА Новости

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила готовность заменить экспорт российского газа в Европу поставками из других стран. Ее слова в ходе регулярного брифинга передает РИА Новости.

«Мы ведем переговоры с рядом стран и поставщиками», — заявила Псаки, но отказалась раскрыть подробности и назвать конкретных экспортеров. Так она ответила на вопрос СМИ о возможности компенсировать объемы газа из Катара в случае, если Россия снизит поставки.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает с Катаром возможные поставки газа в Европу. «Некоторые европейские страны выражали опасения, что наказание России жесткими санкциями из-за кризиса на Украине может обернуться потерями для их экономики и побудить президента Владимира Путина ограничить или остановить поставки газа посреди зимы», — говорится в публикации.

Марина Совина
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