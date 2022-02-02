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Европейский суд поддержал «Газпром» в деле против Польши

Общий суд ЕС отклонил жалобу польской PGNiG на решение ЕС по поводу работы «Газпрома»

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Общий суд Евросоюза отклонил иск польского нефтегазового концерна PGNiG, который требовал отменить решение Еврокомиссии (ЕК) по антимонопольному делу против «Газпрома». Об этом со ссылкой на решение суда сообщает РИА Новости.

Расследование в отношении российской компании было инициировано в 2012 году. В 2015 году ей выдвинули официальные обвинения из-за деятельности в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии.

Разбирательство продолжалось три года. По итогу «Газпром» сумел избежать штрафов, но согласился с рядом обязательств по поводу своей работы в странах Центральной и Восточной Европы.

В том числе компания должна была снять ограничения по трансграничной перепродаже газа, а клиенты из регионов получили права требовать более низких цен на газ, ориентируясь на их уровень в Западной Европе. За нарушение правил поставщику пригрозили штрафом в размере 10 процентов от глобального оборота.

Жалобу на этот вердикт PGNiG подал октябре 2018 года PGNiG. При этом в июне 2019-го концерн обжаловал другое решение Еврокомиссии, в котором та отклонила жалобу от марта 2017 года на нарушение «Газпромом» правил Евросоюза. Вторую жалобу суд поддержал, объяснив, что Еврокомиссия на соблюдала процессуальные права польской компании.

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Ранее стало известно, что «Газпром» забронировал мощности газопровода Ямал-Европа на территории Польши для поставок ночью и утром 2 февраля, но так и не возобновил прокачку. Транзит остановился еще 21 декабря 2021 года, с тех пор газ по трубе идет только в реверсном режиме.

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Платон Щукин
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