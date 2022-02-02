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«Газпром» заплатил Польше за транзит и передумал

Gascade: «Газпром» так и не возобновил прокачку газа по «Ямал-Европа», несмотря на бронь

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

Прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» в сторону Германии так и не началась, несмотря на то, что «Газпром» забронировал и оплатил мощности на 2 февраля. Об этом свидетельствуют данные немецкого оператора Gascade, передает РИА Новости.

Бронь касалась времени с 00:00 по 08:00 по московскому времени 2 февраля. Из-за этого поставки газа в Польшу из Германии остановились к полуночи. В этот период транзит не начался, не велась и реверсная прокачка. Причины, по которой российская компания передумала возобновить транзит по этому маршруту, неизвестна.

Предполагалось, что «Газпром» прокачает 12,53 миллиона кубометров — порядка 40 процентов от предложения. Во время дополнительной, ночной сессии компания не стала бронировать мощности, однако может сделать это во время дневной.

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Поставки российского газа по газопроводу «Ямал — Европа» остановились 21 декабря, на фоне рекордного роста биржевых цен на газ в регионе. Бронирование поставок на январь ситуацию не изменило, физически «Газпром» не прокачал ни одного кубометра газа.

Долгосрочный договор с Польшей на транзит закончился в 2020 году, после чего стороны перешли на краткосрочные контракты, которые заключаются через аукционы. Фактически, конкурентов у российского поставщика нет, поэтому он выкупает только необходимые объемы для исполнения долгосрочных контрактов.

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Платон Щукин
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