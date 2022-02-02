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Названы проблемы россиян при оформлении ипотеки

32% ипотечных заемщиков считают общий размер переплаты самым сложным в сделке

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В России 32 процента граждан при оформлении ипотеки считают, что наиболее сложная часть сделки — это понять общий размер переплаты. Об этом говорится в опросе компании залогового кредитования Online-Ipoteka, сообщают «Известия».

Около 21 процента опрошенных заемщиков сталкиваются с трудностями при подсчете выгоды от приобретения необязательных страховок. 26 процентов назвали проблемой нехватку знаний о налоговом вычете, а 11 процентов находят сложным график платежей. Лишь 10 процентов ипотечных заемщиков не видят никаких сложностей при оформлении сделки.

При этом 31 процент респондентов назвали себя финансово грамотными, а около 41 процента опрошенных хотели бы больше узнать о личных финансах, но тоже считают себя финансово грамотными. 28 процентов признались, что не разбираются в потребительских финансах. Узнавать больше о финансовых продуктах и услугах хотели бы 36 процентов опрошенных, 35 процентов собираются повышать свои уровень знаний в случае необходимости, а 29 процентов уверены в достаточности имеющихся у них сведений.

Ранее в январе эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко посоветовала россиянам не оформлять ипотеку, если у семьи нет резервного фонда или денег на первоначальный взнос. По ее словам, такая кредитная нагрузка может привести к банкротству. Эксперт порекомендовала гражданам накопить определенную сумму и напомнила, что при крупном первоначальном взносе можно получить более выгодные условия.

Нина Ташевская
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