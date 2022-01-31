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Россиян без подушки безопасности попросили не брать ипотеку

Финансист Дайнеко: не стоит оформлять ипотеку, когда у семьи нет резервного фонда

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Особенно рискованно оформлять ипотеку, когда у семьи нет резервного фонда, заявила «Российской газете» эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Она также отсоветовала брать кредит на жилье, если нет денег на первоначальный взнос.

По словам эксперта, без первого взноса взять кредит можно при помощи посредника, также можно оформить потребительский кредит. Но делать этого не следует, подчеркнула Дайнеко. «Вкупе с ипотекой такая кредитная нагрузка может оказаться не по силам и привести к банкротству, — предупредила она. — Лучше подождать и накопить. Кроме того, чем больше ваш первоначальный взнос, тем более выгодные условия по ипотеке обычно удается получить».

Финансист также попросила не оформлять ипотеку, если у семьи нет подушки безопасности — суммы в размере расходов на три-шесть месяцев, включая ипотеку. Кроме того, лучше отказаться от ипотечных планов, если потенциальный ежемесячный платеж по ипотеке превысит 40-45 процентов от доходов.

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Не стоит брать ипотеку на объект недвижимости с занижением стоимости (когда в договоре цена квартиры ниже реально уплаченной покупателем суммы), добавила Дайнеко. Эксперт также отсоветовала приобретать жилье в ипотеку «впрок», то есть при отсутствии жилищных проблем, и оформлять кредит, если в браке есть сложности.

Ранее сообщалось, что в декабре 2021 года средний размер выданных ипотечных кредитов в России составил 3,2 миллиона рублей.

Нина Ташевская
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