Наряд Бузовой на новом видео назвали «колхозом» в сети

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась новым видео из Южной Африки и развеселила поклонников. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

Знаменитость опубликовала видео, в котором она прошлась по полю в кроп-топе цвета хаки и джинсовой мини-юбке. На размещенных кадрах видно, что поп-исполнительница снялась без бюстгальтера, а ее волосы собраны в объемный пучок. Бузова также надела ободок в тон образа, блестящие серьги и крупное колье в виде цепи.

Публикация звезды реалити-шоу набрала более 180 тысяч просмотров и вызвала споры среди ее фанатов. Так, некоторые пользователи сети обругали наряд Бузовой и назвали его «колхозом». «Лифчик надеть забыли», «Боже, ну что за походка гопника», «Какой колхоз», «Хуже некуда», «Я думала, что на второй сезон стилиста поменяют. А оказалось, что показалось», — высказывались они.

В то же время другие комментаторы восхитились внешним видом певицы. «Крутая», «Олечка, ты мой кумир», «Секси девочка», «Ольга, ты самая лучшая», «Шикарный топ», «Зато настоящая. А то сейчас тетки на одно лицо. Губы, волосы и так далее», «Оля, ты красотка, так держать!» — писали юзеры.

В декабре прошлого года фанаты не узнали Ольгу Бузову на новом фото и обвинили в обилии ретуши. 35-летняя знаменитость опубликовала коллаж из двух фотографий. На первом кадре она запечатлена без макияжа с распущенными волосами, а на втором телезвезда продемонстрировала, как меняется ее лицо с ретушью приложения Persona.