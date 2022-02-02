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Доктор Комаровский дал советы по восстановлению после COVID-19

Врач Евгений Комаровский: после COVID-19 нужно больше времени проводить на свежем воздухе

Кадр: @doctor_komarovskiy

Врач и телеведущий Евгений Комаровский дал советы по восстановлению после COVID-19. В посте, опубликованном в Instagram, он рекомендовал тяжело переболевшим пациентам больше времени проводить на свежем воздухе и избегать посещения поликлиник.

Доктор объяснил, что универсального алгоритма обследования для людей, тяжело переболевших коронавирусом, не существует. Однако специалист дал советы, которые могут способствовать восстановлению после болезни. По его мнению, таким пациентам следует после выхода из инфекционной больницы на пару месяцев уехать за город, больше дышать свежим воздухом и постепенно увеличивать физические нагрузки.

Комаровский посоветовал избегать просмотра телевизора и новостей, а также посещения поликлиник — последняя рекомендация нужна для того, чтобы пациент защитился от новых заражений. «А потом надо все сделать для того, чтобы организму было легче существовать в рабочем режиме — обеспечить чистый, прохладный и влажный воздух, побольше гулять и посильно нагружать себя физически», — добавил врач.

«Лично я, если бы выписался из ковидного стационара, месяцок бы отдохнул, а потом бы сделал УЗИ с головы до ног и с ног до головы, обязательно кардиограмму, общий анализ крови», — поделился Комаровский. По его словам, в таком случае он также следил бы за артериальным давлением.

Ранее Комаровский назвал диету, которая препятствует возникновению онкологических заболеваний. В нее входят рыба и морепродукты, кисломолочные продукты с низким содержанием жира и без наполнителей, индейка, шпинат, цукини, миндаль, цельный овес, финики и авокадо.

Асель Минбаева
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