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Доктор Комаровский назвал препятствующую развитию рака диету

Врач Комаровский заявил, что средиземноморская диета препятствует развитию рака

Фото: Shutterstock

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал диету, которая препятствует возникновению онкологических заболеваний. Его комментарий приводит издание «Известия».

Доктор порекомендовал всем, кто хочет предупредить развитие рака, придерживаться средиземноморской диеты. В нее входят рыба и морепродукты, кисломолочные продукты с низким содержанием жира и без наполнителей, индейка, шпинат, цукини, миндаль, цельный овес, финики и авокадо. К этой диете также относятся такие специи, как чеснок, мята, базилик, куркума, розмарин, шалфей, корица и перец.

Помимо этого, Комаровский заявил, что для предупреждения онкологических болезней необходимо воздерживаться от употребления соленых и жирных блюд, красного мяса, колбасы и сладких газированных напитков, в том числе и энергетических.

Ранее врач раскрыл неожиданное последствие курения. Комаровский сообщил, что женщины, чьи дедушки курили, наиболее склонны к ожирению, чем родственницы противников табака.

Евгения Наумова
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