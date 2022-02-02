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Кремль прокомментировал причастность к публикации ответов США и НАТО в El Pais

Пресс-секретарь Песков: РФ не причастна к публикации ответов США и НАТО в El Pais
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не имеет отношения к публикации в испанской газете El Pais с ответами США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Такой комментарий дал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что по этому вопросу нужно обращаться в El Pais или к испанскому руководству, отметив, что в Кремле данную публикацию видели.

По словам Пескова, накануне глава государства Владимир Путин «дал общую концептуальную оценку полученным ответам» по принципиально важным для России вопросам. Президент со «сдержанным оптимизмом и надеждой» говорил о возможности решить вопрос с гарантиями безопасности для страны путем переговоров, если этого захотят США и НАТО, заключил представитель Кремля.

Ранее в тексте, опубликованном испанской газетой El Pais, сообщалось, что в своем ответе на предложения РФ по гарантиям безопасности США и НАТО, с одной стороны, предлагают восстановить отношения и работу закрытых в 2021 году посольств. С другой стороны, они угрожают развернуть больше войск в Восточной Европе в случае «агрессии России в отношении Украины».

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Юлия Ямпольская
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