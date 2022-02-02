Попова оценила вероятность введения локдауна в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости оценила вероятность введения локдауна, карантина или каких-то чрезвычайных мер по противодействию коронавируса. По ее словам, таких ограничений в РФ не планируется.

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — заявила Попова.

По словам главы Роспотребнадзора, количество заболевших будет увеличиваться, но в России уже есть понятные и отработанные противоэпидемические меры, а также средства диагностики.

Попова также рассказала, что сегодня в стране есть серьезное, укрепившееся и выросшее совершенно новое направление – система информирования населения. «Нет ничего в этом мире идеального, но эта система, конечно, развивается очень эффективно, и она важна для людей, у них есть единый номер, где они могут решить свои проблемы», — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос введения федерального локдауна в стране в настоящее время неактуален и не рассматривается властями.