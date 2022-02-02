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Макрон обвинил Великобританию в смертях мигрантов в Ла-Манше

Президент Макрон заявил, что Британия ответственна за смерти мигрантов в проливе Ла-Манш

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Великобритания несет ответственность за каждую смерть мигранта в проливе Ла-Манш. С таким обвинением выступил президент Франции Эммануэль Макрон, передает Daily Mail.

«Британцы должны (...) вновь открыть путь [мигрантам] для законных запросов о предоставлении убежища. Мы собираемся усилить давление», — заявил французский лидер. По его словам, на сегодняшний день Великобритания не предоставляет законных маршрутов для иммиграции, ориентируясь на законы 1980-х годов.

В конце декабря во время разгона лагеря нелегальных мигрантов в коммуне Кале на севере Франции 15 сотрудников правопорядка получили ранения. Как сообщили в полицейском профсоюзе Франции, по крайней мере у одного полицейского было вывихнуто плечо, а у другого — сломана голень.

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Николай Чигасов
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