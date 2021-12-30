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Нелегалы ранили 15 полицейских во время столкновений во Франции

Во время разгона лагеря нелегалов на севере Франции пострадали 15 стражей порядка

Фото: UNSA Police CRS Hauts de France

Во время разгона лагеря нелегальных мигрантов в коммуне Кале на севере Франции 15 сотрудников правопорядка получили ранения. Об этом на своей странице в Twitter сообщил Полицейский профсоюз Национального союза автономных профсоюзов (UNSA) Франции.

«Мы выражаем всю нашу поддержку раненным коллегам. Чтобы уберечься от насилия со стороны мигрантов во время этих операций, использование всех наших средств защиты более чем необходимо», — говорится в сообщении профсоюза. Отмечается, что по крайней мере у одного полицейского вывихнуто плечо, а у другого — сломана голень.

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Госпитализация потребовалась 14 сотрудникам. «Мы желаем скорейшего выздоровления раненым. Наши коллеги действительно стали жертвами насилия!», — с такими словами обратился профсоюз к пострадавшим. По сообщению радиостанции France Bleu, столкновения нелегалов и полиции начались в полдень по московскому времени.

Во время вывоза мигрантов из незаконно построенного палаточного лагеря около сотни беженцев напали на 60 сотрудников полиции. В ход пошли не только кулаки, но и подготовленные мигрантами булыжники. Чтобы обезвредить взбунтовавшихся нелегалов, стражам порядка пришлось воспользоваться слезоточивым газом и резиновыми снарядами из специальных гранатометов.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 13 сотрудников Гражданской гвардии Испании пострадали, останавливая попытку прорыва нелегальными мигрантами из Африки испано-марокканской границы. Согласно информации Мадрида, около 500 нелегалов пытались проникнуть из Марокко в Испанию в районе испанского портового города Мелилья в Северной Африке.

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Николай Чигасов
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