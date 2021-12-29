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Испанские гвардейцы пострадали при попытке прорыва нелегальных мигрантов

Около 500 нелегалов пытались прорваться через границу между Марокко и Испанией
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Alessandro Bianchi / Reuters

По меньшей мере 13 сотрудников Гражданской гвардии Испании пострадали, останавливая попытку прорыва испано-марокканской границы нелегальными мигрантами из Африки. Об этом сообщило агентство Europa Press со ссылкой на испанское правительство.

Согласно информации Мадрида, около 500 нелегалов пытались проникнуть из Марокко в Испанию в районе испанского портового города Мелилья в Северной Африке. Натиск мигрантов испанским правоохранителям помогали останавливать марокканские коллеги. При прорыве нелегалы пустили в ход камни и палки.

Правительство Испании сообщило, что в операции по пресечению незаконного проникновения на испанскую территорию пришлось задействовать «лучшие силы» при поддержке полицейского вертолета. Также стало известно, что африканские нелегалы во время столкновений с испанскими и марокканскими правоохранителями прибегли к «крайним формам насилия».

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил о провале миграционной политики Европейского союза. По его словам, объединение не смогло обеспечить интеграцию мигрантов в западноевропейское сообщество. По его мнению, Брюссель должен передать вопросы контроля миграции от институтов Евросоюза правительствам входящих в него стран.

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Николай Чигасов
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