В Европе признали провал миграционной политики

Миграционная политика Европейского союза по интеграции беженцев в западноевропейское общество провалилась. С таким признанием выступил глава МИД Венгрии Петер Сиярто, передает РИА Новости.

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«Мы видим параллельные общества. Мы видим, что приехавшие абсолютно не уважают тех, кто в этих странах живет. Сейчас Европейский союз подвержен огромным культурным и цивилизационным вызовам и рискам», — заявил министр иностранных дел Венгрии.

По его мнению, Брюссель должен передать вопросы контроля миграции от институтов Евросоюза правительствам входящих в него стран. «На мой взгляд, Европейский союз тогда стал бы намного сильнее, потому что государства контролировали бы свои границы гораздо эффективнее», — добавил Сиярто.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия запретила мигрантам просить убежища в странах, не граничащих с Белоруссией. Таким образом, теперь беженцев смогут принимать только Польша, Латвия и Литва. Вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон пояснила, что нелегалы не имеют возможности выбирать страну, так как у них нет законных оснований находиться в ЕС.

26 ноября в миграционном центре города Венджин на западе Польши произошел бунт беженцев. Сотни нелегалов вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла. Беспорядки удалось подавить силами 500 полицейских Любушского воеводства Польши.