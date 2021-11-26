Полиция смогла стабилизировать ситуацию в лагере мигрантов в Польше

Ситуацию в охраняемом лагере мигрантов в Польше удалось стабилизировать полицейским, пишет ТАСС.

По информации агентства, вспыхнувший бунт нелегальных мигрантов смогли успокоить благодаря полицейским. В действиях по поддержке пограничной охраны приняли участие более 500 сотрудников, заявили в полиции Любушского воеводства страны.

Ранее сообщалось, что мигранты, большинство из которых мужчины из Ирака и Афганистана, подняли бунт в охраняемом центре для иностранцев. По данным польских СМИ, сотни нелегалов в Венджине вышли на площадку перед зданием центра, начали портить оборудование и бить стекла. При этом они выкрикивали «Свободу» и кричали, что целью их прибытия в Европу является Германия.

