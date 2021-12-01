Мигрантам запретили просить убежища в не граничащих с Белоруссией странах

Мигранты, прибывшие на границу Белоруссии и Европейского союза (ЕС), могут запрашивать убежище только в граничащих с республикой странах — Польше, Латвии и Литве. Им запрещено просить о соответствующем статусе в третьих странах Евросоюза, заявил еврокомиссар Маргаритис Схинас. Цитату приводит РИА Новости.

«Если они не запрашивают убежища в одной из трех стран, они могут также сделать это в самой Белоруссии, потому что она присоединилась к Женевской конвенции о статусе беженцев. Или же они могут уехать домой», — заявил он.

Вице-президент Еврокомиссии Илва Йохансон пояснила, что нелегалы не имеют возможности выбирать страну, где запрашивать убежище, поскольку у них нет законных оснований находиться на территории ЕС. Тем не менее исключение может быть сделано для тех, кто может столкнуться с проблемами по возвращении на родину. В качестве примера Йохансон привела белорусских оппозиционеров.

В качестве помощи приграничным с Белоруссией странам Еврокомиссия упростит процедуру для оформления мигрантам разрешения на получение убежища в Евросоюзе.