В России решили не ограничивать минимальную площадь квартир

Минстрой не планирует вводить для строительных компаний нормативы по минимальной площади квартир, таким образом вмешиваясь в развитие рынка жилья. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин, передает «Интерфакс».

«Это ваш бизнес, (...) мы не лезем и не регулируем ваш продукт», — подчеркнул чиновник, отвечая на вопрос о возможных ограничениях в ходе состоявшейся в среду, 2 февраля, дискуссии «Девелопмент новой волны». Однако он призвал застройщиков «немножко проекты переделать», указав, что у них есть необходимые ресурсы.

Ранее стало известно, что размеры новых квартир в России стремительно сокращаются. По данным ЦИАН, сильнее всего за 2021 год уменьшились квартиры в Кировской и Белгородской областях — на 21 и 18 процентов соответственно. Эксперты полагают, что урезать площадь жилья застройщики решили из-за снижения платежеспособного спроса.