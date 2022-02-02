Ученые сделали неожиданное открытие о лесах

Исследователи из Университета Миннесоты впервые дали научную оценку количеству существующих в мире видов деревьев и сделали неожиданное открытие, обнаружив много новых растений, сообщает «Би-би-си».

Ученые проанализировали данные о сотне тысяч лесов планеты и определили вероятное количество разных видов деревьев. Согласно докладу, из 73,3 тысячи существующих представителей флоры 9200 остаются неизвестными. Таким образом, в мире есть на 14 процентов больше деревьев, чем предполагалось ранее.

Эксперты отметили, что большинство редких видов растут в тропических лесах и находятся под угрозой исчезновения из-за изменения климата и обезлесения. Спасение экзотических деревьев должно обеспечить пищей многие живые организмы, а также помочь людям справиться с глобальным потеплением, так как растения впитывают углекислый газ.

По словам руководящего исследованием доктора Питера Райха, собранные данные показывают, насколько уязвимым стало биологическое разнообразие в лесах. Эксперт надеется, что полученная информация поможет исправить ситуацию. «Наше исследование показало, на какие места стоит обратить внимание в первую очередь. Больше всего экзотических видов мы нашли в тропиках и субтропиках Южной Америки, Африки, Азии и Океании», — заявил ученый.

В январе недавно обнаруженный вид деревьев назвали в честь американского актера Леонардо Ди Каприо. Таким образом ученые из Королевского ботанического сада Кью в Великобритании отметили экологический активизм артиста. Uvariopsis dicaprio — это вечнозеленое дерево с блестящими желтыми цветами, которые растут прямо на стволе. На данный момент оно находится под угрозой исчезновения.