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В честь Ди Каприо назвали вид деревьев

Ученые из Великобритании назвали новый вид деревьев в честь актера Леонардо Ди Каприо

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Ученые из Королевского ботанического сада Кью в Великобритании отметили экологический активизм американского актера Леонардо Ди Каприо, назвав в его честь новый вид деревьев. Об этом пишет «Би-би-си».

Обнаруженный недавно в Камеруне представитель тропической флоры Uvariopsis dicaprio — это вечнозеленое дерево с блестящими желтыми цветами, которые растут прямо на стволе. Впервые название появилось в статье, опубликованной в научном журнале PeerJ учеными сада Кью.

Сейчас этот вид находится под угрозой исчезновения. Его назвали в честь Ди Каприо, чтобы отдать дать уважения актеру, который помог остановить вырубку леса Эбо, крупнейшего в Центральной Африке. Этот лес представляет из себя среду обитания многих редких растений и животных.

Ранее стало известно, что Ди Каприо во время съемок фильма «Не смотрите наверх» спас двух своих собак, прыгнув за ними в ледяное озеро и вытащив их оттуда. Съемки проходили зимой в одном из северных регионов США, куда Ди Каприо привез питомцев.

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Николай Чигасов
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