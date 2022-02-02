Мурашко сообщил о росте числа пациентов с COVID-19 под наблюдением врачей

Количество россиян с COVID-19, которые находятся под наблюдением врачей, за последние две недели выросло вдвое. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет YouTube-канал «Россия 24».

Глава Минздрава России также отметил, что доля пациентов с коронавирусом, которые находятся на амбулаторном лечении, составляет 92 процента.

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 201 пациентов с COVID-19. В сравнении с предыдущим днем число госпитализаций снизилось на 1,6 процента — тогда было 17 487.