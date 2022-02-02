В России госпитализировали 17 201 пациентов с коронавирусом

За минувшие сутки в России были госпитализированы 17 201 пациентов, заболевших COVID-19. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 2 февраля.

Так, по сравнению с предыдущими сутками, количество госпитализаций снизилось на 1,6 процента — тогда было 17 487.

Выздоровели и выписались за последние сутки 48 426 пациентов. Всего с начала пандемии врачи вылечили 10 337 008 россиян с коронавирусом.

Также за прошедшие 24 часа коронавирусом заразились 141 883 россиян. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 12 128 796.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма. Он призвал жителей страны при ухудшении самочувствия сразу же проконсультироваться с врачами, чтобы вовремя начать лечение. Мишустин также заявил о необходимости вакцинации от COVID-19.