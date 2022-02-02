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Националисты забросали камнями украинских журналистов

Украинские радикалы попытались блокировать телеканал «Наш» в Киеве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: РИА Новости

Около сотни украинских националистов провели акцию у телеканала «Наш» в Киеве. Об этом сообщает ТАСС.

Телеканал «Вести» в Telegram объясняет, что националисты в своей бессрочной акции протеста требуют закрыть телеканал из-за его редакционной политики, а сотрудников этого СМИ — уволить.

В частности, радикалы попытались блокировать студии и съемочный павильон, а на крышу здания кидали зажженные файеры. Также они забросали камнями бригаду журналистов телеканала.

В сентябре 2021 года депутат Верховной Рады Олег Волошин заявил, что на Украине существует большое количество радикалов, которые готовы спровоцировать конфликт с властью, ведущий к массовым беспорядкам и хаосу. Парламентарий пояснил, что власти сами усугубляют ситуацию. С ним согласился источник в украинском МВД, который отметил, что президент Украины Владимир Зеленский пока не рискует вводить меры против националистов.

Марина Совина
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