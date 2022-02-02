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Проблемы Белоруссии задумали решить с помощью индийской валюты

Reuters: Индия запланировала купить у Белоруссии миллион тонн калия с расчетами в рупиях

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Индия планирует купить у Белоруссии миллион тонн калия на фоне санкций, которые ограничивают возможности Минска продавать подобную продукцию, пишет Reuters со ссылкой на двух индийских чиновников.

Для этого «Белорусской калийной компании» (БКК) предлагается открыть счет в индийской валюте, рупиях, в одном из госбанков Индии. С его помощью в Нью-Дели задумали решить проблему с тем, что торговля в долларах и евро невозможна из-за санкций Запада. «Мы не можем платить в долларах или евро из-за санкций. Импорт калия нам необходим, и мы ищем возможные варианты для оплаты», — пояснил высокопоставленный индийский чиновник, участвующий в переговорах с Белоруссией.

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Сделка должна состояться в феврале, а у Нью-Дели уже есть опыт международных расчетов в рупиях: так страна платила за нефть Ирану, оказавшемуся под санкциями США. Тегеран, в свою очередь, использовал рупии для приобретения риса и других индийских товаров.

БКК, основной поставщик валюты для Белоруссии, находится под санкциями США. С 2022 года компания столкнулась с проблемами с доставкой своих грузов после того, как был расторгнут договор с «Литовскими железными дорогами». Власти Белоруссии утверждают, что проиграет от подобного решения только экономика Литвы, однако, по некоторым оценкам, на деле возможности для экспорта для белорусской стороны оказались полностью закрыты. Минск указывает, что составы с калием перенаправлены в российские порты, но полноценной заменой новый маршрут стать не сможет, считают представители рынка.

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Платон Щукин
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