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Белоруссия привела в действие угрозы в адрес Литвы

Премьер Белоруссии Головченко заявил о перенаправлении грузов калия в порты России

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

После остановки транзита белорусского калия по территории Литвы в порт Клайпеды поставки переориентированы на российские порты. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает БЕЛТА.

По его словам, Минск давно уже объяснил, чем закончатся угрозы в его адрес, а теперь привел свои обещания в действие. Головченко признал, что в плане логистики российский маршрут менее маржинален, однако за счет общемирового роста цен «Беларуськалий» даже выиграет.

«Мы ничего не потеряли, может, даже и выиграли. Потеряла чисто экономика Литвы», — подчеркнул глава белорусского правительства, пояснив, что Литовская железная дорога будет вынуждена оплатить штрафы за расторжение контрактов, соответствующие иски уже поданы.

Он рассказал, что Литва уже прекратила принимать белорусские поезда с калием, идущие в порт Клайпеды. Таким образом, Вильнюс нарушил межправительственное соглашение о железнодорожном сообщении, а также условия других документов, регулирующих вопросы транзита для стран, которые не имеют выхода к морю.

Головченко добавил, что белорусские власти предложили Литве вариант разрешения проблем. Если в ближайшие дни реакции не последует то будут введены ответные меры. О каких мерах идет речь, премьер не уточнил.

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На прошлой неделе действующий президент республики Александр Лукашенко пригрозил Литве переходом экономической войны в «горячую» форму, если та не одумается и на разрешит транзит удобрений. Эмоциональная реакция главы государства объясняется тем, что «Беларуськалий» является главным источником валюты для республики, а пополнять свои резервы в условиях санкций становится все сложнее.

Решение Литвы связано с санкциями США, введенными в отношении «Беларуськалия» из-за ситуации с преследованием оппозиции. До 1 апреля все контрагенты должны завершить свои отношения с компанией, в противном случае санкции будут введены и против них.

По данным источников в «Беларуськалии», за полгода, прошедших с момента, как о санкциях стало известно, решить проблему так и не смогли. Российская инфраструктура не готова обеспечить тот объем перевалки, что давал порт Клайпеды — для этого нужны время и деньги. Других вариантов у страны, не имеющей выхода к морю, не осталось. В связи с этим настроения в руководстве предприятия близки к паническим.

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Платон Щукин
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