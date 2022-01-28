Лукашенко пригрозил Литве ответом на блокировку транзита

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал литовские власти одуматься и не прекращать транзит белорусских грузов через свою территорию. В послании к народу и парламенту он пригрозил ответить аналогичным запретом в отношении литовских грузов, передает РИА Новости.

По его словам, после блокировки Минск может перенаправить свои грузы в российские порты и договориться с Россией, чтобы та тоже не пропускала литовские товары. «Пока еще безумство контролируемо, давайте вернемся к нормальному сотрудничеству», — предложил Лукашенко, пообещав, что в экономической белорусско-литовской войне Вильнюс не победит.

При этом глава Белоруссии намекнул, что вслед за обменом экономическими ударами конфликт между странами может принять иную форму. «Вы же просто к войне ведете — сначала экономической, завтра — горячей», — сказал Лукашенко. При этом, уверен он, литовский народ такие действия не поддержит.

Причиной для таких угроз Лукашенко стал запрет на транзит белорусского калия через территорию Литвы. Экспортные поставки «Беларуськалия» являются одним из главных источников валюты для республики, однако с декабря компания находится под санкциями США. «Литовская железная дорога» на этой неделе отклонила все заявки белорусских посредников для транзита.

Санкции вступают в силу в начале апреля. До этого момента действует отсрочка, предоставленная для того, чтобы все партнеры подсанкционных компаний могли завершить с ними свои дела. При этом перенаправление грузов в российские порты может не сработать. Так, норвежская компания Yara, один из главных партнеров «Беларуськалия», объявила о завершении сотрудничества к апрелю. Кроме того, инфраструктура российских портов не готова принять груз калия в необходимом объеме.

Источники в «Беларуськалии» утверждают, что настроения в руководстве близки к паническим, поскольку реального выхода из ситуации за полгода после объявления о санкциях так и не нашлось. Решить проблему могут разве что новая отсрочка Вашингтона или продажа предприятия России.