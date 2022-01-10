Белоруссия лишится одного из главных контрактов на продажу удобрений

Норвежский производитель минеральных удобрений Yara, занимающий лидирующие позиции в отрасли в мире, начал сворачивать сотрудничество с «Беларуськалием» и полностью прекратит закупки калия с 1 апреля 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

После этого белорусская компания лишится одного из главных контрактов на продажу удобрений. В последние годы стороны работали по пятилетним соглашениям.

К прекращению сотрудничества Yara начали призывать после того, как белорусские власти подавили выступления оппозиции, обвинявшей действующего президента Александра Лукашенко в фальсификации президентских выборов 2020 года. Тем не менее производитель продолжил закупки, объяснив, что таким образом может влиять на условия работы на предприятии.

В августе прошлого года гендиректор Yara Свейн Туре Холзетер объявил, что компания может пересмотреть свою позицию из-за санкций. Нынешнее решение производитель также связывает с ограничительными мерами.

В Yara уверены, что сама по себе закупка калия в Белоруссии не попадает под действие санкций, но отдельные звенья в цепочке поставок отказываются от выполнения услуг, что делает невозможной нормальную работу. О каких звеньях идет речь, в сообщении не уточняется, но, по всей видимости, речь идет о проблемах у перевозчиков.

В настоящее время поставки ведутся через порт Клайпеды, однако литовские власти ищут способ остановить транзит белорусского калия. В конце декабря премьер-министр Ингрид Шимоните отвела три недели на поиск приемлемого решения. На прошлой неделе руководство «Литовских железных дорог» указало, что расторжение договора о поставках белорусских удобрений, действующего до конца 2023 года, может грозить предприятию банкротством.

