Литва приготовилась к искам после остановки транзита из Белоруссии

Правительство Литвы попробует найти способ остановить транзит белорусского калия через территорию республики, но не планирует прекращать его «любой ценой». Об этом заявила премьер-министр Ингрид Шимоните, сообщает телерадиокомпания LRT.

На выработку приемлемого решения она отвела три недели. По словам главы правительства, с одной стороны, следует сохранить репутацию госкомпании «Литовские железные дороги», в том числе в глазах союзников, но с другой, следует защитить ее от претензий и возможного финансового ущерба.

Шимоните имеет в виду заявления «Беларуськалия» о том, что после прекращения поставок удобрений клиенты компании подадут в суд иски. Представитель поставщика Ирина Савченко заметила, что сумма исков может достигать миллиардов евро.

Помимо этого, Белоруссия пригрозила остановить транзитные поставки через республику, из-за чего Литва также останется без грузов. Премьер-министр Роман Головченко подчеркнул, что ущерб от таких действий для соседней страны окажется более существенным, к тому же Минск заранее готовился к такому развитию событий.

Возможная остановка транзита белорусского калия через Литву связана с санкциями США, которые заработали в начале декабря. В список предприятий, в отношении которых действуют ограничительные меры, попала «Белорусская калийная компания» (БКК). Американским резидентам дали время до 1 апреля, чтобы завершить сделки с ней, после чего сотрудничество может послужить поводом для санкций уже в отношении самого покупателя или контрагента.

Договор Литовских железных дорог с БКК подписан весной 2018 года и действует до конца 2023 года. Удобрения идут в порт Клайпеды, откуда ведется поставка конечным покупателям. Правительственная комиссия Литвы 21 декабря постановила, что договор представляет угрозу для безопасности страны.



