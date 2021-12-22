Минск ответил Вильнюсу на остановку транзита белорусских товаров

Власти Белоруссии ответили Литве по поводу введенного Вильнюсом запрета на транспортировку товаров через территорию республики. По мнению премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, остановка транзита навредит главным образом гражданам Литвы и бизнесу прибалтийского государства, передает «БелТА».

«Если кто-то в Литве считает, что это нанесет некий ущерб Беларуси, то могу со всей ответственностью заявить, что главный ущерб будет нанесен самой Литве», — заявил Головченко. Глава правительства добавил, что решением приостановить товарооборот Литва повторяет ситуацию с энергоснабжением страны. Если бы Вильнюс покупал электроэнергию у белорусских поставщиков, она бы обошлась ему в два раза дешевле, отметил Головченко.

В Минске к такому исходу были готовы заранее, добавляет премьер. Головченко надеется перенести поставки товаров на других рынки. «Еще с мая-июня мы готовились в том числе к такому варианту, отрабатывали альтернативы», — поделился чиновник. При этом Головченко не уточнил, какие именно направления рассматривало правительство.

Литва ввела запрет на транзит белорусских товаров, в первую очередь удобрений, с декабря 2021 года. Аналогичные меры действуют в Латвии, которая 21 декабря не пропустила на свою территорию 383 тонны белорусских нефтепродуктов. Прибалтика оказывает экономическое давление на Минск из-за санкций, введенных Соединенными Штатами Америки и Евросоюзом из-за политической ситуации в Белоруссии.

Ранее министерство иностранных дел Белоруссии обвинило Литву во «враждебности и цинизме».