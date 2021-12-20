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Белоруссия обвинила Литву в агрессии и цинизме

МИД Белоруссии: Литва целенаправленно создает условия для блокады

Фото: Janis Laizans / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии обвинило власти Литвы в агрессии, цинизме и нарушении международного права, передает БЕЛТА.

Таким образом пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз прокомментировал разработанный в Литве закон о новых санкциях против Минска. По его словам, создаются условия «для полного запрета поставок и транзита любых белорусских товаров для дальнейшей перевозки морем».

«Речь идет о целенаправленной попытке блокады: заблокировано воздушное сообщение, ограничено сухопутное, сейчас подбираются к железнодорожному. Это все в отношении государства, не имеющего выхода к морю. Что это, если не акт враждебности и агрессии?» — сказал представитель МИД.

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Действия Вильнюса угрожают продовольственной безопасности импортеров белорусского калия, спровоцируют нестабильность, неурожай и рост цен, усугубят проблему голода, добавил Глаз. «Ничем иным, кроме бессильной злобы, объяснить это нельзя», — отметил он.

Ранее сообщалось, что министерство транспорта Литвы подготовило законопроект, запрещающий транзит грузов из Белоруссии по территории республики.

Запад ввел очередной пакет санкции против Минска на фоне миграционного кризиса на границе Белоруссии и Евросоюза.

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София Сарджвеладзе
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