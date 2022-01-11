Главный источник валюты для Белоруссии оказался в безвыходной ситуации

Белорусская госкомпания «Беларуськалий» не видит никаких способов решения проблем, начавшихся в связи с санкциями США, фигурантом которых стал ее единственный трейдер — Белорусская калийная компания (БКК). Как утверждают источники на химическом рынке, в настоящее время в руководстве предприятия «царит паника», пишет «Коммерсантъ».

Накануне, 10 января, стало известно, что к 1 апреля 2022 года сотрудничество с БКК прекратит норвежская компания Yara, закупающая порядка 10-15 процентов от общего производства «Беларуськалия». Это первый клиент, официально заявивший об отказе от импорта.

Как отмечают собеседники издания, белорусский производитель оказался в безвыходной ситуации — за то время, как стало известно об ограничительных мерах, придумать пути их обхода не смогли. «Беларуськалий» долгое время оставался главным источником валюты для Минска, причем не зависящим от России, но такое положение дел осталось в прошлом.

Компания традиционно заключала долгосрочные контракты с Индией и Китаем (срок нынешних уже истек), а остальное продавала на рынке через БКК. Санкции неизбежно ударят по такой схеме. Эксперты говорят о нескольких вариантах исправления ситуации, один из которых заключается в достижении договоренности с регуляторами США об отсрочке. Второй — углубление сотрудничества с российскими компаниями, вплоть до продажи «Беларуськалия».

Однако ни одну из таких мер не удастся реализовать до 1 апреля, утверждают источники. Минск пока не выдвигал никаких конкретных предложений, а кроме того, уверены собеседники издания, через российские порты можно поставлять не более 3 миллионов тонн каждый год, при том что в 2020 году производство в Белоруссии составило 12,2 миллиона тонн калия.

Руководитель корпоративной практики КИАП Антон Самохвалов заметил, что российские компании могли бы выступить в качестве трейдеров для «Беларуськалия», но такая схема будет рискованной для них. В свою очередь глава юридической практики CM Grace Consulting Ltd Екатерина Орлова заметила, что обойти санкции можно было бы с помощью проведения операций в валюте, отличной от доллара. Однако, констатировала она, географическое положение Белоруссии практически исключает организацию экспорта с помощью компаний, которые не являются резидентами США или Евросоюза.

Не исключено, что проблемы с экспортом возникнут значительно раньше. В конце декабря премьер-министр Литвы Ингрид Шимоните отвела три недели на поиск способа прекратить транзит белорусского калия через страну. Единственной причиной, по которой такое решение еще не принято, остается желание властей республики защитить от негативных последствий «Литовские железные дороги». В самом предприятии предупреждают, что могут оказаться перед угрозой банкротства.

