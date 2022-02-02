Белоруссию признали неспособной справиться с санкциями Литвы

Отказ Литовской железной дороги поставлять белорусский калий в порт Клайпеды из-за санкций США почти полностью закрыл для «Беларуськалия» возможности отправлять продукт на экспорт. К такому выводу, проанализировав ситуацию в России, пришел «Коммерсантъ».

Объем перевалки удобрений через Литву составлял порядка десяти миллионов тонн в год. С 1 февраля все контракты на доставку расторгнуты. В Минске утверждают, что составы с калием перенаправлены в российские порты, а производитель — основной поставщик валюты для государства — почти не потеряет в доходах из-за роста мировых цен.

Однако источники издания на рынке утверждают, что полноценно заменить Литву новый маршрут не способен. Почти все российские мощности по перевалке законтрактованы отечественными компаниями. В компаниях — владельцев терминалов ничего не знают о транзите белорусских грузов, да и возможен он будет только за счет снижения экспорта поставщиков из России. В российских министерствах комментировать заявления белорусской стороны отказались.

Эксперты указывают, что одна часть утверждения белорусских властей верна. Дефицит на рынке удобрений может привести к резкому росту цен. Но чтобы заработать на нем, следует продать товар, поставить на мировой рынок. В противном случае зарабатывать будут конкуренты, в том числе российские компании.

Накануне, 1 февраля, премьер Белоруссии Роман Головченко заявил, что главный удар от ситуации придется по экономике Литвы. Такое утверждение в своей тональности противоречит всей предыдущей риторике. В частности, ранее на этой неделе президент страны Александр Лукашенко грозил Вильнюсу «горячей» войной, в которую может перейти война экономическая, если поставки остановят.

В середине января источники в «Беларуськалии» рассказали, что настроения в руководстве компании близки к паническим. О грядущих санкциях стало известно в августе. Ограничительные меры вступили в силу в декабре, после чего США предоставили партнерам компании время до 1 апреля завершить все дела с белорусским предприятием. Несмотря на многомесячные поиски выход из ситуации так и не был найден. В результате Минску оставалось только надеяться на новую отсрочку или, к примеру, думать о продаже компании России.

Эксперты сомневаются, что кто-то из российских контрагентов согласиться разделять санкционные риски с «Беларуськалием» и помогать ему в транспортировке. Поэтому к настоящему моменту ситуация подвисла в воздухе. Минску остается рассчитывать на успех в литовском суде, где поставщик потребовал компенсаций за досрочное расторжение контракта, но ситуацию с поставками калия даже положительное решение не изменит.

