Россиянка побывала в самой опасной стране мира и назвала способ избежать проблем

Российская туристка, побывавшая в Венесуэле, считающейся самой опасной страной мира, рассказала, как избежать проблем на отдыхе. Впечатлениями от поездки она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на портале «Яндекс.Дзен».

По ее словам, самостоятельно посетить достопримечательности можно только тем туристам, у которых есть опыт аналогичных путешествий и хороший уровень владения английским или испанским. Также она призвала не забывать о базовых правилах безопасности: не носить украшения и не демонстрировать дорогие вещи.

«Но, я повторюсь, у всех своя голова на плечах. И рваться на континент я категорически не советую, там даже бывалые путешественники советуют брать организованные экскурсии или не ездить вовсе», — предостерегла от опасного способа путешествий туристка.

Россиянка рассказала, что она арендовала автомобиль и самостоятельно посетила популярные пляжи и туристические места острова Маргарита по готовым маршрутам экскурсий, при этом машина всегда оставалась на охраняемых или популярных стоянках.

«К нам подошли детишки, стали просить деньги, мы растерялись и стали в панике искать по карманам мелочь. Через несколько минут, наверное, поняв по нашим растерянным лицам, что взять с нас нечего, дети ушли искать других туристов», — вспомнила случай автор.

Девушка призналась, что спустя какое-то время ей удалось расслабиться, свободно гулять, останавливаться в магазинах по дороге, общаться с местными и строить свободный маршрут по навигатору.

Ранее в январе были названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году — список возглавила Венесуэла. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея, за ней следуют Афганистан и Южная Африка.