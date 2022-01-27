Названы самые опасные страны для путешествий в 2022 году

Самой опасной страной мира для путешествий в 2022 году признана Венесуэла. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Numbeo, который сравнивает статистику преступлений разных государств. Полный отчет опубликован на официальном сайте организации.

Так, по информации специалистов, индекс преступности в республике составляет 83,58 балла, а индекс безопасности, соответственно, — 16,42 балла. На втором месте в антирейтинге оказалась Папуа-Новая Гвинея, где индекс преступности равен примерно 81 баллу, за ней следует Афганистан (77 баллов) и Южная Африка (76 баллов).

Кроме того, опасными для путешественников странами также назвали Гондурас (74,1 балла), Тринидад и Тобаго (71,3 балла), Гайана (68,9 балла), Сальвадор (68,6 балла), Ямайка (67,8 балла). Замкнула топ-10 государств, где туристам следует быть максимально осторожными, Сирия с индексом преступности 67,4 балла.

Ранее в декабре россиянка посетила Венесуэлу, которая считается одной из самых опасных стран мира из-за высоко уровня преступности, и рассказала об особенностях отдыха. По словам девушки, до пандемии коронавируса эта страна была не самым популярным и бюджетным направлением для россиян, однако сейчас ситуация поменялась.https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2022