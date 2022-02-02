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США собрались предоставить новый пакет экономической помощи Украине

Псаки: Вашингтон обсуждает предоставление нового пакета экономической помощи Киеву
Джен Псаки

Джен Псаки. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вашингтон обсуждает с Киевом предоставление нового пакета экономической помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она добавила, что дискуссия ведется в том числе и на уровне лидеров стран. По словам Псаки, в настоящее время идет обсуждение следующих шагов с другими коллегами из правительств.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США ранее уже предоставляли Украине значительный объем помощи, включая экономическую и гуманитарную.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит новый финансовый транш из Великобритании в размере одного миллиарда фунтов стерлингов. Так, по словам главы государства, общая сумма поддержки со стороны Лондона увеличится до 3,5 миллиарда фунтов.

Ксения Назарова
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