США собрались предоставить новый пакет экономической помощи Украине

Вашингтон обсуждает с Киевом предоставление нового пакета экономической помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

Она добавила, что дискуссия ведется в том числе и на уровне лидеров стран. По словам Псаки, в настоящее время идет обсуждение следующих шагов с другими коллегами из правительств.

Пресс-секретарь Белого дома напомнила, что США ранее уже предоставляли Украине значительный объем помощи, включая экономическую и гуманитарную.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит новый финансовый транш из Великобритании в размере одного миллиарда фунтов стерлингов. Так, по словам главы государства, общая сумма поддержки со стороны Лондона увеличится до 3,5 миллиарда фунтов.