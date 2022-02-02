В России предрекли появление нового хакерского объединения вместо REvil

На смену разгромленной российскими спецслужбами группировке REvil могут прийти новые флагманские объединения «русских хакеров». О перспективе их появления в беседе с «Лентой.ру» заявил генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков.

«Каждый год становится известно о новых преступных группах, и 2022 год не будет исключением. Скорее всего, это будут группы, связанные с шифровальщиками. В России в 2021 году число атак программ-вымогателей выросло более чем на 200 процентов», — предрек Волков.

Он добавил, что наиболее активными группировками, распространяющими программы-шифровальщики на постсоветском пространстве, стали Dharma, Crylock и Thanos. Они совершили более 300 атак в 2021 году.

«Средняя сумма выплаченного выкупа в России в 2021 году составляет три миллиона рублей, максимальная — 40 миллионов рублей. А вот рекорд по максимальной сумме запрашиваемого выкупа поставила группировка OldGremlin — они рассчитывали получить от жертвы 250 миллионов рублей», — отметил Волков.

В Group-IB отмечают, что основными целями хакеров становятся работающие онлайн ритейлеры, а также различные производственные компании, которые понесут критические для бизнеса убытки даже в случае однодневного простоя. Тем не менее, по словам Волкова, отразить атаку программы-шифровальщика можно — для этого необходимо использовать современные средства для защиты и предотвращения кибератак.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий дал три простейшие рекомендации, которые помогут защитить цифровую личность и данные в сети. Он посоветовал регулярно обновлять установленные приложения, выбирать пароли длиной свыше десяти символов и установить многофакторную аутентификацию в используемых в сети сервисах.